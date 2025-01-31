"Будет невероятный бой": бывший соперник Кличко анонсировал возвращение в ринг

Майк Тайсон дал пример другим боксерам, вернувшись в ринг в довольно почтенном возрасте. Вслед за "Железным Майком" решил вернуться бывший чемпион мира в тяжелом весе.

О потенциальном камбэке заговорил Шеннон Бриггс. Американский боксер бросил вызов младшему соотечественнику, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

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С кем хочет драться Бриггс?

Шеннон Бриггс хочет провести поединок против Деонтея Уайлдера. Американский боксер высказался относительно потенциального боя с "Бронзовым бомбардировщиком".

Также Бриггс назвал место и дату, где хотел бы провести бой с Уайлдером. При условии, что все сложится по плану Шеннона, зрители смогут увидеть поединок в ближайшее время.

Я слышал, что Деонтей Уайлдер также намерен вернуться на ринг. Если мы проведем поединок в Алабаме, это будет невероятный бой. Встретимся в марте. Именно на эту дату планирует свое возвращение. Я слышал, что он собирается вернуться весной,

– сказал Бриггс.

Американский боксер заявил, что многие думали, что он завершил карьеру, но это не так. Бриггс отметил, что с ним никто не хотел драться, ведь все его боялись.

К слову. Шеннон Бриггс ранее в 2010 году встречался с Виталием Кличко. Американский боксер уступил "Доктору Железному Кулаку" единогласным решением судей.

Последний раз Шеннон Бриггс дрался в 2016 году против Эмилио Сарате. Американец нокаутировал аргентинского визави в первом раунде поединка.