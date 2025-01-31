Про потенційний камбек заговорив Шенон Бріггс. Американський боксер кинув виклик молодшому за себе співвітчизнику, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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З ким хоче битись Бріггс?

Шенон Бріггс хоче провести поєдинок проти Деонтея Вайлдера. Американський боксер висловився щодо потенційного бою із "Бронзовим бомбардувальником".

Також Бріггс назвав місце та дату, де хотів би провести бій з Вайлдером. При умові, що все складеться за планом Шенона, глядачі зможуть побачити поєдинок найближчим часом.

Я чув, що Деонтей Вайлдер також має намір повернутися на ринг. Якщо ми проведемо поєдинок в Алабамі, це буде неймовірний бій. Зустрінемося в березні. Саме на цю дату планує своє повернення. Я чув, що він збирається повернутись навесні,

– сказав Бріггс.

Американський боксер заявив, що багато хто думав, що він завершив кар'єру, але це не так. Бріггс зазначив, що з ним ніхто не хотів битись, адже всі його боялись.

До слова. Шенон Бріггс раніше у 2010 році зустрічався з Віталієм Кличком. Американський боксер поступився "Доктору Залізному Кулаку" одноголосним рішенням суддів.

Востаннє Шенон Бріггс бився у 2016 році проти Еміліо Сарате. Американець нокаутував аргентинського візаві у першому раунді поєдинку.