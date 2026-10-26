Бывший чемпион мира предсказал исход возможного боя Усика с Льюисом

Он заявил, что ключевую роль в таком противостоянии сыграли бы передняя рука Льюиса и его правый прямой удар. Об этом пишет BoxingScene.

Реклама Adv

Бриггс назвал легенду бокса, которая могла бы победить Усика

В подтверждение своего мнения Бриггс вспомнил поединки Льюиса против Майка Тайсона и Эвандера Холифилда, в которых британец продемонстрировал свои сильные стороны.

Леннокс Льюис победил бы Усика. Все зависело бы от джеба и правой руки. Проблема в том, что Льюис – настоящий монстр. Он большой и находился в отличной физической форме– отметил американец.

В то же время бывший чемпион мира подчеркнул, что недооценивать Усика не стоит. Его впечатляют физическая подготовка украинца, выносливость и способность поддерживать высокий темп на протяжении всего боя.

Но это было бы непросто. Усик – необычный боксер. Его физическая подготовка и объем работы, которую он выполняет на ринге, впечатляют. Трудно делать прогнозы. Мы до сих пор не видели, что кто-то по-настоящему его побил. Я даже не думаю, что он хоть раз побывал в нокдауне– сказал Бриггс.

Стоит отметить, что у американца есть опыт личного противостояния с Льюисом. В марте 1998 года боксеры встретились в поединке за титул WBC в супертяжелом весе, и британец одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде.

Леннокс Льюис завершил профессиональную карьеру в 2003 году, оставив заметный след в истории супертяжелого веса. Усик, который также достиг статуса абсолютного чемпиона мира, известен победами над Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.