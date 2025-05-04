Не оставил сопернику шансов: украинский боец одержал убедительную победу на турнире UFC

В ночь на 4 мая 2025 года состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67. Свой бой в рамках шоу провел Сергей Сидей.

Соперником украинского бойца стал американец Камерон Смозерман на "Wells Fargo Arena" в городе Де-Мойн (США). Для Сергея Сидея этот поединок стал лишь третьим в UFC, пишет 24 Канал.

Стоит увидеть Альварес и Кроуфорд сошлись в первой дуэли взглядов перед огненной битвой

Уверенная победа украинца

Сидей убедительно одолел Смозермана по единогласному решению судей: 30-27 и дважды 29-28. Один из судей отдал все три раунда Сергею. В то же время двое других рефери отдали по одному раунду американцу.

Видео момента объявления результатов боя

Напомним, что Сидей подписал контракт с UFC после триумфа в претендентской серии Дэйны Уайта в сентябре 2023-го года. В начале 2024-го года украинец проиграл раздельным решением Рамону Таварешу, а в ноябре прошлого года победил Гаретта Армфилда.