Суперником українського бійця став американець Камерон Смозерман на "Wells Fargo Arena" у місті Де-Мойн (США). Для Сергія Сідея цей двобій став лише третім в UFC, пише 24 Канал.

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Впевнена перемога українця

Сідей переконливо здолав Смозермана за одноголосним рішенням суддів: 30-27 та двічі 29-28. Один із суддів віддав усі три раунди Сергію. Водночас двоє інших рефері віддали по одному раунду американцю.

Відео моменту оголошення результатів бою

Нагадаємо, що Сідей підписав контракт із UFC після тріумфу у претендентській серії Дейни Вайта у вересні 2023-го року. На початку 2024-го року українець програв роздільним рішенням Рамону Таварешу, а в листопаді минулого року переміг Гаретта Армфілда.