Сиренко сенсационно потерпел первое поражение в андеркарде реванша Усик –Дюбуа: шокирующее видео

В субботу, 19 августа, в 19:30 по киевскому времени начался большой вечер бокса на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В главном событии спортивного шоу Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа.

В первом поединке андеркарда исторического реванша Усик – Дюбуа сразился Владислав Сиренко. Украинский боксер встретился с Соломоном Дакресом, сообщает 24 канал.

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Как завершился бой Сиренко – Дакрес?

Сначала Сиренко должен был выйти в ринг против Андрея Новицкого. Но последний травмировался и снялся с вечера бокса. Поэтому его в ринге заменил представитель британского бокса.

Первый раунд был за украинским боксером. Зато начиная со второго раунда Сиренко начал терять преимущество. Дакрес имел лучший вид. Создавалось впечатление, что это Сиренко заменил соперника Дакреса за три недели до вечера бокса, а не наоборот.

Владислав редко попадал по Соломону, который выглядел свежее. Несмотря на это их битва продолжалась всю дистанцию. Однако судейские записки были прогнозируемы. Все трое судей единогласно отдали победу Дакресу: 91-99, 92-98 и 92-99.

Владислав Сиренко потерпел дебютное поражение в профессиональной карьере. Теперь за его спиной 23 боя – 22 победы (19 – нокаутом) и одно поражение.

Видео объявления результатов боя Сиренко – Дакрес

Следующим в ринг выйдет другой украинец Даниэль Лапин.

Напомним, главный бой вечера бокса начнется примерно после 23:30 по киевскому времени. Посмотреть бой можно на медиасервисе MEGOGO.