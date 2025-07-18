Начало процедуры взвешивания – в 17:00 (по киевскому времени). Перед первым боем Даниэль Дюбуа перевесил Александра Усика на пять килограммов (105.7 килограмма против 100.1 у украинца), информирует 24 Канал.

Интересно увидеть Усик и промоутер Дюбуа потолкались лбами в забавной битве взглядов: смешное видео

Онлайн церемонии взвешивания Усика и Дюбуа

Перед этим Усик и Дюбуа встретились в двух дуэлях взглядов, а также приняли участие в пресс-конференции перед реваншем.

Британец продолжает твердить о своей будущей победе 19 июля на "Уэмбли". Александр и его команда спокойно реагируют на самоуверенные заявления Даниэля. Эгис Климас назвал нашел слабое место британца, которое он не смог улучшить по сравнению с первым поединком (с августа 2023-го).

Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция процедуры взвешивания

На кону реванша Усик – Дюбуа будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Даниэль попытается реваншироваться за поражение 2-летней давности, а Александр хочет вернуть себе статус "абсолюта" в королевском весе, которым обладал после первой победы над Тайсоном Фьюри (в мае 2024-го года).

Для Усика этот реванш станет предпоследним боем в профессиональной карьере. Украинец уже анонсировал завершение своей карьеры.