Их вторая дуэль взглядов в Лондоне была недолгой. Александр Усик даже не отводил взгляд от глаз Даниэля Дюбуа. Зато британец в присущем для себя уже стиле не выдержал напряжения очной дуэли, пишет 24 Канал.

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Как прошла дуэль взглядов Усика и Дюбуа?

"Динамит" первым отвел взгляд и начал играть на публику, которая собралась в зале. Это была очередная реакция на скандирование фамилии Александра. После чего еще несколько секунд посмотрел в глаза украинского соперника и первым завершил дуэль взглядов.

Видео дуэли взглядов Усик – Дюбуа

Напомним, что на пресс-конференцию Усик пришел в колоритном наряде. Поклонники боксера сразу сравнили его с атаманом или казаком.

К слову, 18 июля на супертяжей ждет традиционная процедура взвешивания. 19 июля Усик и Дюбуа сойдутся на "Уэмбли". В Украине этот вечер бокса покажет медиасервис MEGOGO. Начало главного боя вечера бокса около 23:30 по Киеву.