Общение Александра Усика и Даниэля Дюбуа с представителями СМИ начнется в 15:00 (по киевскому времени). Боксеры в последний раз пообщаются с прессой накануне реванша в Лондоне, информирует 24 Канал.

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Онлайн пресс-конференции Усика и Дюбуа

Предшествовало пресс-конференции дебютная дуэль взглядов рядом со входом на "Уэмбли" (15 июля) и открытые тренировки всех участников вечера бокса (16 июля).

Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция пресс-конференции боксеров

Отметим, что Суспільне будет транслировать пресс-конференцию боксеров с синхронным переводом на украинский язык.

После чего боксеров еще ждет процедура взвешивания и финальная дуэль взглядов 18 июля.

Напомним, что на кону реванша будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Их первый лобовой поединок закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде. Бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова эксклюзивно для сайта 24 Канала спрогнозировала, следует ли ждать нокаут в реванше Усик – Дюбуа.

Для Усика этот реванш станет предпоследним боем в профессиональной карьере, ведь уже анонсировал ее завершение. Сейчас за спиной Александра все 23 победных боя. Зато Дюбуа на профи-ринге провел уже 24 поединка, в которых оформил 22 победы (21 – нокаутом) и 2 поражения.