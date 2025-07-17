Спілкування Олександра Усика та Даніеля Дюбуа із представниками ЗМІ розпочнеться о 15:00 (за київським часом). Боксери востаннє поспілкуються із пресою напередодні реваншу у Лондоні, інформує 24 Канал.

До теми Усик проти Дюбуа: у кого кращі шанси на перемогу в реванші за "абсолют" – прогноз

Онлайн пресконференції Усика та Дюбуа

Передувало пресконференції дебютна дуель поглядів поруч із входом на "Вемблі" (15 липня) та відкриті тренування усіх учасників вечора боксу (16 липня).

Усик – Дюбуа: онлайн-трансляція пресконференції боксерів

Після чого на боксерів ще чекатиме процедура зважування та фінальна дуель поглядів 18 липня.

Нагадаємо, що на кону реваншу стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Їх перший лобовий двобій закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді. Колишня чемпіонка світу Аліна Шатернікова ексклюзивно для сайту 24 Каналу спрогнозувала, чи слід чекати нокаут у реванші Усик – Дюбуа.

Для Усика цей реванш стане передостаннім боєм у професійній кар'єрі, адже вже анонсував її завершення. Наразі за спиною Олександра усі 23 переможні бої. Натомість Дюбуа на профі-рингу провів вже 24 поєдинки, у яких оформив 22 перемоги (21 – нокаутом) та 2 поразки.