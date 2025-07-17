Накануне пресс-конференции в соцсетях появились первые кадры Александра Усика на пути на традиционное общение с прессой перед боем в Лондоне. Украинский чемпион выбрал для официального мероприятия черный стиль, пишет 24 Канал.
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В каком образе Усик приехал на пресс-конференцию?
Поклонники боксера сразу оценили колоритный наряд украинца, сравнив его с казаком и атаманом.
- "Казак"
- "Пан Атаман"
- "Саня, как всегда"
- "Это невероятно"
- "Огонь"
Образ Усика для пресс-конференции / Фото из инстаграма READY TO FIGHT