Напередодні пресконференції у соцмережах з'явились перші кадри Олександра Усика на шляху на традиційне спілкування із пресою перед боєм у Лондоні. Український чемпіон обрав для офіційного заходу чорний стиль, пише 24 Канал.
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У якому образі Усик приїхав на пресконференцію?
Прихильники боксера одразу оцінили колоритне вбрання українця, порівнявши його із козаком та отаманом.
- "Козак"
- "Пан Отаман"
- "Саня, як завжди"
- "Це неймовірно"
- "Вогонь"
Образ Усика для пресконференції / Фото з інстаграму READY TO FIGHT