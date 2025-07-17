Напередодні пресконференції у соцмережах з'явились перші кадри Олександра Усика на шляху на традиційне спілкування із пресою перед боєм у Лондоні. Український чемпіон обрав для офіційного заходу чорний стиль, пише 24 Канал.

До теми Усик – Дюбуа: онлайн-трансляція пресконференції боксерів перед реваншем

У якому образі Усик приїхав на пресконференцію?

Прихильники боксера одразу оцінили колоритне вбрання українця, порівнявши його із козаком та отаманом.

  • "Козак"
  • "Пан Отаман"
  • "Саня, як завжди"
  • "Це неймовірно"
  • "Вогонь"

Образ Усика для пресконференції / Фото з інстаграму READY TO FIGHT