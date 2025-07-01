Усика "обвинили" в том, что он испортил битву Фьюри – Джошуа

Тайсон Фьюри в начале 2025 года объявил о завершении карьеры. Однако в боксерском сообществе мечтают хотя бы раз увидеть "Цыганского короля" снова в ринге.

Владислав Сиренко высказался о возможном возвращении Фьюри. В частности, украинский боксер оценил шансы на камбэк британца, сообщает 24 канал со ссылкой на vRINGe.

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Какие шансы у Фьюри вернуться в бокс

Владислав Сиренко считает, что боксерское сообщество еще увидит Тайсона Фьюри на ринге. По его мнению, "Цыганский король" вернется, ведь потребует забрать космический гонорар.

Сиренко высказался о возможном сопернике Фьюри. В частности, украинский боксер прокомментировал инсайд относительно согласия Тайсона на бой против Энтони Джошуа.

Мне кажется, что для британцев это вообще идеальный бой. Но он был бы гораздо интереснее, если бы они его провели до того, как обоих побил Усик,

– сказал Сиренко.

Напомним, что Тайсон Фьюри последний раз дрался в декабре 2024 года против Александра Усика. Тогда украинский чемпион одолел "Цыганского короля" единогласным решением судей.

Ранее сообщали, что Тайсон Фьюри может получить "презент" от WBC, если решит вернуться в профессиональный ринг.