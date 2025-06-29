Король хевивейта хочет встретиться с Джейком Полом в октагоне. Украинский боксер Владсилав Сиренко высказался о возможном бое между "Безоговорочным" и блогером из США, сообщает 24 канал со ссылкой на vRINGe.

Читайте также Усик неожиданно провел спарринг с известным бойцом ММА перед реваншем против Дюбуа

Сиренко против боя Усика в октагоне

Владислав Сиренко заявил, что бой в октагоне между Александром Усиком и Джейком Полом вполне может состояться. Однако ему, как профессиональному бойцу не интересен этот поединок.

Сиренко отметил, что это не бой и не спортивный вызов для Усика. По его мнению, поединок с против Пола, это лишь шоу для зрителей с целью заработать денег.

Мне, как спортсмену, в такие вещи слабо верится. Но в этом мире возможно все. В любом случае это больше заработок денег для каждого из них. Мне, как спортсмену-профессионалу, этот бой неинтересен. Но обычным зрителям, которые просто хотят посмотреть шоу, это, наверное, может быть интересно,

– сказал Сиренко.

Напомним, что Александр Усик готовится к ревашну против Даниэля Дюбуа. Звездные хевивейтеры будут драться 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщали, Владислав Сиренко сразится против другого украинского боксера в андеркарде реванша Усик – Дюбуа.