Король хевівейту хоче зустрітись з Джейком Полом в октагоні. Український боксер Владсилав Сіренко висловився про можливий бій між "Беззаперечним" та блогером зі США, повідомляє 24 канал із посиланням на vRINGe.

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Сіренко проти бою Усика в октагоні

Владислав Сіренко заявив, що бій в октагоні між Олександром Усиком та Джейком Полом цілком може відбутись. Проте йому, як професійному бійцю не цікавий цей поєдинок.

Сіренко наголосив, що це не бій та не спортивний виклик для Усика. На його думку, поєдинок з проти Пола, це лише шоу для глядачів з метою заробити грошей.

Мені, як спортсмену, в такі речі слабо віриться. Але в цьому світі можливо все. У будь-якому випадку це більше заробіток грошей для кожного з них. Мені, як спортсмену-професіоналу, цей бій нецікавий. Але звичайним глядачам, які просто хочуть подивитися шоу, це, напевно, може бути цікаво,

– сказав Сіренко.

Нагадаємо, що Олександр Усик готується до ревашну проти Даніеля Дюбуа. Зіркові хевівейтери битимуться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли, Владислав Сіренко битиметься проти іншого українського боксера в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа.