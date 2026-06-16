Они живут в двух разных странах: сколько детей у Екатерины Усик

Екатерина Усик – — жена украинского чемпиона, боксёра Александра Усика. Супруги воспитывают четырёх детей, однако не все из них живут с ними.

Екатерина Усик состоит в браке с Александром Усиком с 2009 года, сообщает "24 Канал". За 17 лет супруги воспитали 4 детей.

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Сколько детей у Екатерины Усик?

Екатерина и Александр Усики воспитывают четверых детей. Старшую дочь зовут Елизавета, старшего сына – Кирилл, младшего сына – Михаил, а самой младшей дочкой является Мария, которая родилась уже во время войны в Украине, в январе 2024 года.

Елизавета Усик родилась 24 февраля 2010 года. То есть, еще даже до победы Александра на Олимпиаде в Лондоне. Затем в семье Усиков родились сыновья – Кирилл и Михаил. А вот самая младшая дочь Екатерины родилась в 2024 году, и жена Усика часто публикует милые фотографии мужа с ней.

Где живут дети Усиков?

Из-за войны семье пришлось расстаться. Сыновья Екатерины и Александра уехали в Испанию, где живут вместе с родителями жены Усика. Там они посещают тренировки, правда, не по боксу, а по дзюдо. Академия расположена в Марбелье.

А вот дочери живут вместе с мамой и папой в Украине. Елизавета принципиально не хочет покидать Родину, поэтому продолжает учиться в Киеве. Екатерина сделала выбор быть с дочерьми здесь, но каждый месяц летает и к сыновьям в Испанию.

Что еще известно о семье Усиков?

Семья Усиков до полномасштабного вторжения жила в Ворзеле. Однако в 2022 году их дом был оккупирован россиянами и фактически разгромлен.

Сыновья Усика уже одержали первые победы в дзюдо. В их коллекции уже есть и золотые медали.

Екатерина Усик не сидит на шее у мужа. У нее есть собственное дело, связанное с недвижимостью.