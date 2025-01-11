Солидно набрал: Усик рассказал, сколько весит после реванша с Фьюри

Александр Усик наслаждается отдыхом в кругу родных после победного реванша с Тайсоном Фьюри, который состоялся 21 декабря 2024 года. Непобедимый украинский боксер пообщался с Амиром Ханом и раскрыл свои цифры на весах на данный момент.

Во время разговора Александр Усик заверил, что с ним все хорошо. Отдых в семейном кругу настолько сладкий, что Амир Хан невооруженным глазом увидел несколько больший живот у украинского боксера. Поэтому не смог избежать вопроса о весе украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на аккаунт Амира Хана в соцсети Х.

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Новый вес Александра Усика

Честно говоря, должен сказать, что сегодня впервые вижу, что у тебя живот, такой ненасытный живот,

– спросил Хан.

Усик же раскрыл цифры, которые в последний раз видел на весах.

Да, сегодня я вешу более 110 килограммов,

– ответил Александр.

Справка. На церемонии взвешивания перед реваншем Усик весил 102,5 килограмма. А под Фьюри весы показали 127,4 килограмма.

Украинский боксер не дал четкого ответа на вопрос о следующем бое и своем новом сопернике. Усик отметил, что следующие поединки являются проблемой его команды, а его назначение сейчас – это наслаждаться проведенным временем с семьей.

Видео общения Хана с Усиком

Напомним, что сразу после реванша Даниэль Дюбуа бросил вызов Усику. Правда, сначала "Динамиту" следует защитить свой пояс IBF в бою против Джозефа Паркера, который запланирован на 22 февраля.

Есть еще целый ряд боксеров, желающих подраться против непобедимого украинца. Одним из таких является Джей Опетая, выступающий в крузервейте.