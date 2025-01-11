Під час розмови Олександр Усик запевнив, що із ним все добре. Відпочинок у сімейному колі настільки солодкий, що Амір Хан неозброєним оком побачив дещо більший живіт в українського боксера. Тому не зміг уникнути запитання про вагу українця, пише 24 Канал із посиланням на акаунт Аміра Хана у соцмережі Х.

Цікаво Впевненість зашкалює: Хірн назвав єдиного боксера, який здатний перемогти Усика

Нова вага Олександра Усика

Чесно кажучи, маю сказати, що сьогодні вперше бачу, що у тебе живіт, такий ненаситний живіт,

– запитав Хан.

Усик ж розкрив цифри, які востаннє бачив на вагах.

Так, сьогодні я важу понад 110 кілограмів,

– відповів Олександр.

Довідка. На церемонії зважування перед реваншем Усик важив 102,5 кілограма. А під Ф'юрі ваги показали 127,4 кілограма.

Український боксер не дав чіткої відповіді на запитання про наступний бій та свого нового суперника. Усик зазначив, що наступні поєдинки є проблемою його команди, а його призначення зараз – це насолоджуватись проведеним часом із родиною.

Відео спілкування Хана із Усиком

Нагадаємо, що одразу після реваншу Даніель Дюбуа кинув виклик Усику. Щоправда, спершу "Динаміту" слід захистити свій пояс IBF у бою проти Джозефа Паркера, який запланований на 22 лютого.

Є ще ціла низка боксерів, які бажають побитись проти непереможного українця. Одним із таких є Джей Опетая, який виступає у крузервейті.