Чемпион мира по версиям WBA и WBO в крузервейте Дэвид Бенавидес выразил готовность встретиться на ринге с бывшим абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком. Потенциальный поединок может состояться в сентябре или декабре 2027 года.

Об этом 29-летний американский боксер сообщил в интервью FightHype. Он также рассказал о своих планах на ближайшие годы.

Амбициозный путь к вершине

По словам Бенавидеса, его главная цель – собрать самых сильных соперников, чтобы возглавить рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P).

Я просто хочу показать, какой я боец и какой у меня характер. Я беру самые тяжелые бои из всех самых тяжелых. Как я уже говорил, в мае будем драться с Джеем Опетаей, далее, возможно, с Усиком в сентябре или декабре, а после этого я хочу выйти на Артура Бетербиева (41 год). Это трое из самых мощных панчеров во всем боксе, и я с головой погружаюсь в эту конкуренцию,

– сказал он.

Американец добавил, что победы над этими соперниками навсегда закрепят его статус в мировом боксе: "Величие не дарят, его берут. Здесь ничего не гарантировано, но на сто процентов гарантировано то, как я буду работать, и моя жажда стать величайшим бойцом всех времен".

Почему бой пройдет именно в крузервейте

Бенавидес объяснил, что сначала не воспринимал всерьез разговоры о встрече с украинцем, пока Усик выступал в тяжелом весе. Однако ситуация изменилась после того, как Александр провел бой с Рико Верховеном и освободил все свои пояса в супертяжелом весе.

Я бы перешел в супертяжелый вес, но если уж идти в тяжелый вес, то это должно быть ради каких-то поясов. Поскольку Усик освободил все свои титулы, для меня это не имело бы смысла. А теперь, когда он сам спускается в мою весовую категорию, а пояса у нас – это идеальный вариант и отличный шанс для меня,

– отметил спортсмен.

Расписание и предпосылки поединка

На данный момент официальный контракт на бой между Усиком и Бенавидесом еще не подписан, однако стороны ведут переговоры и публично подтверждают взаимную заинтересованность.

До потенциальной встречи с украинцем боксеров ждут важные поединки: 5 декабря Бенавидес выйдет на ринг против чемпиона WBC Михала Цесляка, где на кону будут стоять сразу три титула, а также имеется устная договоренность об объединительном бою за пояс IBF с Джеем Опетаей, который планируется провести в мае следующего года.

В то же время менеджер Усика Сергей Лапин ранее сообщал, что Александр может побороться за вакантный титул IBF, что потенциально откроет ему путь к поединку за звание абсолютного чемпиона мира в 2027 году.