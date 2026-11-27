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Про це 29-річний американський боксер повідомив в інтерв'ю FightHype. Він також розповів про свої плани на найближчі роки.

Амбітний маршрут до вершини

За словами Бенавідеса, його головна мета – зібрати найсильніших суперників, щоб очолити рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).

Я просто хочу показати, який я боєць і який у мене характер. Я беру найважчі бої з усіх найважчих. Як я вже казав, ідемо на Джея Опетаю в травні, далі, можливо, Усик у вересні чи грудні, а після цього я хочу вийти на Артура Бетербієва (41 рік). Це троє з найпотужніших панчерів у всьому боксі, і я пірнаю в цю конкуренцію з головою– сказав він.

Американець додав, що перемоги над цими опонентами назавжди закріплять його статус у світовому боксі: "Велич не дарують, її забирають. Тут нічого не гарантовано, але на сто відсотків гарантовано те, як я працюватиму, і мій голод стати найвеличнішим бійцем усіх часів".

Чому бій відбудеться саме в крузервейті

Бенавідес пояснив, що спочатку не сприймав серйозно розмови про зустріч з українцем, поки Усик виступав у хевівейті. Проте ситуація змінилася після того, як Олександр провів бій із Ріко Верховеном та звільнив усі свої пояси в надважкій вазі.

Я б піднявся в надважку вагу, але якщо вже йти в хевівейт, то це має бути за якісь пояси. Оскільки Усик звільнив усі свої титули, для мене це не мало б сенсу. А тепер, коли він сам спускається в мою вагову категорію, а пояси в нас – це ідеальний варіант і шикарний шанс для мене– зазначив спортсмен.

Розклад і передумови поєдинку

Наразі офіційний контракт на бій між Усиком і Бенавідесом ще не підписаний, однак сторони ведуть переговори та публічно підтверджують взаємну зацікавленість.

До потенційної зустрічі з українцем на боксерів чекають важливі поєдинки: 5 грудня Бенавідес вийде в ринг проти чемпіона WBC Міхала Цесляка, де на кону стоятимуть одразу три титули, а також має усну домовленість про об'єднавчий бій за пояс IBF із Джеєм Опетаєю, який планують провести у травні наступного року.

Водночас менеджер Усика Сергій Лапін раніше повідомляв, що Олександр може поборотися за вакантний титул IBF, що потенційно відкриє йому шлях до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у 2027 році.