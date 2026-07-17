В комментарии для The Ring Джонс опроверг информацию о том, что был заинтересован в боксерском поединке с украинцем. Он подтвердил, что откажется от предложения, если оно поступит.

Джонс объяснил, почему не будет драться с Усиком

По словам Джонса, 39-летний Усик – один из величайших боксеров всех времен в супертяжелом весе.

"Я также знаю, что он занимается борьбой. Борьба была важной частью его тренировок на протяжении многих лет. Вероятно, именно поэтому он так доминирует в клинче. Если бы он захотел проверить весь свой арсенал боевых навыков, я бы ему помог. Но ограничивать себя, используя только руки, – это не моя стихия. Так что из всех супертяжеловесов я вижу в Усике наибольший потенциал, и он способен составить конкуренцию. Но я не боксер и не считаю Усика универсальным бойцом", – сказал Джонс.

Он также намекнул, что легко бы расправился с Усиком, если бы они дрались по правилам ММА.

Напомним, в конце июня Сергей Лапин, советник Усика, рассказал, что бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе рассматривает возможность боя против Деонтея Уайлдера или Джонса.

По предварительным данным, Александр все же склоняется к поединку с Уайлдером, который может состояться позже в этом году. Издание The Ring сообщало, что Усик находится на продвинутой стадии переговоров о прощальном бою против Уайлдера.

Украинец стремится провести этот поединок, чтобы окончательно закрепить свой статус боксера, победившего всех самых известных и сильных бывших чемпионов этого дивизиона – Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.