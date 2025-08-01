Влиятельный промоутер Эдди Хирн высказался относительно шансов Александра Усика против легенд бокса. Известный функционер предположил, смог бы Усик победить Майка Тайсона и других звезд.

Эдди Хирн рассказал, что настоящее наследие формируется только со временем. По мнению промоутера, уже сейчас можно говорить об Александре Усике как об одном из великих супертяжей, передает 24 Канал со ссылкой на Fight Hub TV.

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Смог бы Усик победить легендарных звезд бокса?

По словам Хирна, очень мало боксеров смогли бы соревноваться на самом высоком уровне в разные поколения против таких, как Майк Тайсон или Мохаммед Али. Промоутер предположил, смог бы Усик победить Тайсона, Холмса или Фрейзера.

И знаешь, Усик – я знаю, это немного гипотетически, но какой бы это был бой. Два гениальных боксера. Думаю, он, вероятно, одолел бы Майка Тайсона, правда же? Ларри Холмса. Если говорить о великих боксеров супертяжелого веса – Джо Фрейзер, например – есть ощущение, что он мог бы победить и их. И что наиболее впечатляет – он не такой уж и большой по габаритам,

– заявил Хирн.

Ранее Хирн уже делал свой прогноз на гипотетический бой Усика против Тайсона. Со временем мнение Эдди не меняется.

Напомним, что в ноябре прошлого года "Железный Майк" вернулся в профи-ринг ради боя с Джейком Полу, которому в итоге проиграл по решению судей. За спиной легенды бокса 59 боев в профессионалах, в которых он оформил 50 побед (44 – нокаутом) при 7-ми поражениях, а еще 2 поединка были такие, как не состоялись.

Зато Усик провел на профи-ринге 24 боя, во всех побеждал (15 – нокаутом). Его следующий поединок станет прощальным.