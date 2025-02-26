Эдди Хирн высказался относительно американского боксера. Более того, промоутер спрогнозировал победителя гипотетического боя между Майком Тайсоном и Александром Усиком, сообщает 24 канал со ссылкой на Daily Mail.

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Гипотетический бой Усик – Тайсон

Оба боксера были абсолютными чемпионами мира в супертяжелом весе. Поэтому противостояние Усик – Тайсон могло быть грандиозным и приковать внимание многих ценителей бокса.

Эдди Хирн дал прогноз на гипотетический бой праймовых Майка Тайсона и Александра Усика. Ответ британского промоутера оказался лаконичным.

В бою Александр Усик – Майк Тайсон победил бы украинец,

– сказал Хирн.

Отметим, что за карьеру Тайсон провел 59 боев и одержал 53 победы. На счету Усика 23 поединка и столько же побед.

Напомним, что Майк Тайсон вернулся недавно вернулся в ринг. Легенда бокса дрался с блогером Джейком Полом в ноябре прошлого года.