Едді Хірн висловився щодо американського боксера. Ба більше, промоутер спрогнозував переможця гіпотетичного бою між Майком Тайсоном та Олександром Усиком, повідомляє 24 канал із посиланням на Daily Mail.

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Гіпотетичний бій Усик – Тайсон

Обидва боксери були абсолютними чемпіонами світу у надважкій вазі. Тому протистояння Усик – Тайсон могло бути грандіозним та прикути увагу багатьох поціновувачів боксу.

Едді Хірн дав прогноз на гіпотетичний бій праймових Майка Тайсона та Олександра Усика. Відповідь британського промоутера виявилась лаконічною.

У бою Олександр Усик – Майк Тайсон переміг би українець,

– сказав Хірн.

Зазначимо, що за кар'єру Тайсон провів 59 боїв та здобув 53 перемоги. На рахунку Усика 23 поєдинки та стільки ж звитяг.

Нагадаємо, що Майк Тайсон повернувся нещодавно повернувся в ринг. Легенда боксу бився з блогером Джейком Полом у листопаді минулого року.