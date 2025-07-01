Соцсети взорвались от горячей поддержки жена Усика в реванше против Дюбуа: эмоциональное видео
- Александр Усик во второй раз победил Даниэля Дюбуа на "Уэмбли" в Лондоне, где его поддержала жена Екатерина.
- После победы Екатерина поднялась в ринг, чтобы поздравить мужа, а Усик поблагодарил ее в соцсетях.
Александр Усик 19 июля во второй раз победил Даниэля Дюбуа. Вживую победу украинского чемпиона увидело немалое количество украинцев, которые собрались на заполненном "Уэмбли" в Лондоне.
Также в столицу Великобритании приехала жена боксера Екатерина Усик, с которой Александр не виделся три месяца из-за подготовки к реваншу против Даниэля Дюбуа, сообщает 24 Канал.
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Как Екатерина Усик поддерживала на "Уэмбли"
Екатерина, как всегда, горячо поддерживала своего мужа во время боя. Одно из таких видео завирусилось в тиктоке.
Как Екатерина Усик поддерживала мужа в реванше: смотрите видео
После боя Екатерина поднялась в ринг, чтобы одной из первых поздравить мужа с яркой победой.
Александр в свою очередь мило поблагодарил жену за поддержку через свои социальные сети.
Ты – моя опора, и мое все!
– подписал фото Усик.
Напомним, что в сентябре текущего года Александр и Екатерина отпразднуют 16-ю годовщину счастливого брака, в котором воспитывают четверых детей.