Боксерский аналитик рассказал, каковы шансы Усика освободить пояс WBO ради реванша против Дюбуа

WBO официально обязала Александра Усика провести защиту титула в бою против временного чемпиона по линии Джозефа Паркера. Зато непобедимый украинец хочет подраться в реванше против Даниэля Дюбуа.

Ради второй битвы против "Динамита" Александр Усик может отказаться от боя против Джозефа Паркера и потерять титул WBO. Тогда на кону реванша не будет стоять звание "абсолюта" хевивейта.

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Усик потеряет чемпионский пояс

Также существует вариант, что Паркеру заплатят деньги, чтобы тот не препятствовал реваншу Усика против Даниэля Дюбуа. А после чего в будущем Джозеф получит шанс подраться за абсолютное чемпионство с триумфатором данного реванша.

Интересно, что новозеландский боксер оригинально обратился к Усику. Временный чемпион WBO создал музыкальный ролик.

Несмотря на это все боксерский аналитик Sky Sports Спенсер Оливер убежден, что в следующем бою Усик сойдется против Дюбуа, а не с Паркером, как этого требует WBO, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Думаю, что следующим соперником Усика станет Даниэль Дюбуа. Считаю, что Усик освободит титул WBO и встретится с Дюбуа, а потом Паркера повысят до полноценного чемпиона. После этого Энтони Джошуа сразится с Джозефом за титул WBO, а дальше победители будут драться друг с другом за звание абсолютного чемпиона. Такой маршрут и дорожная карта, которые я вижу,

– сказал Спенсер Оливер.

Напомним, что Усик побеждал Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде августовского боя 2023-го года. В декабре прошлого года Даниэль бросил вызов украинцу на реванш сразу после второго поединка Александра с Тайсоном Фьюри. На это предложение "Динамита" принял непобедимый Усик.