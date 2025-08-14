WBO санкционировала бой Александра Усика против Джозефа Паркера, который является обязательным претендентом по линии. 30 дней на договоренность о поединке уже продолжаются, иначе будут объявлены промоутерские торги.

Бывший чемпион Спенсер Оливер уверен, что зрители не увидят в одном ринге Александра Усика и Джозефа Паркера. По его мнению, непобедимый украинец сознательно откажется от чемпионского пояса WBO, информирует 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Потеряет ли Усик пояс WBO?

В таком случае Усик снова потеряет звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, которое вернул себе 19 июля благодаря победе в реванше над Даниэлем Дюбуа.

Абсолютным чемпионом мира в настоящее время является Александр Усик. Вполне вероятно, что Усик может освободить пояс WBO,

– сказал Оливер.

Если так произойдет, то за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO могут подраться обязательный претендент по линии Джозеф Паркер против Мозеса Итаумы, которому активно приписывают бой с Усиком.

Справка. За спиной Итаумы, которому всего 20 лет, уже есть 12 победных боев (10 – нокаутом). Уже 16 августа Мозес выйдет в ринг против опытного Диллиана Уайта. Зато Джозеф Паркер провел на профи-ринге 39 поединков – 36 побед (24 – нокаутом) при 3-х поражениях.

Усик может отказаться от пояса, чтобы провести рейтинговый бой в своем "прощальном танце" в карьере. Впереди у Александра последний поединок на профи-ринге. Украинцу приписывают в соперники Тайсона Фьюри и других топовых супертяжей.