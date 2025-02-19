Бой за титул чемпиона мира сорван: существует версия с подозрением отравления боксера

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон должен был провести бой против Флойда Скофилда. Поединок должен был состояться в рамках андеркарда вечера бокса в Эр-Рияде 22 февраля.

Поединок отменили в последние две перед вечером бокса в столице Саудовской Аравии. Сообщается, что поединок сорвал Флойд Скофилд, который столкнулся с проблемами со здоровьем, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Почему сорвался бой Стивенсон – Скофилд

По этой причине он пропустил официальное прибытие, которая предшествует поединку.

Была информация, что 22-летнему американскому боксеру стало плохо после того, как он начал слишком сильно сгонять свой вес. Хотя отец Скофилда отрицает подобную версию и заверил, что его сына намеренно отравили.

Шакур Стивенсон таки выйдет в ринг 22 февраля в Эр-Рияде. 27-летнему боксеру из США в срочном порядке ищут нового соперника. Новым оппонентом чемпиона мира по версии WBC могут стать марокканец Мусса Голам и британец Джош Педли.

Справка. В андеркарде вечера бокса в Эр-Рияде 22 февраля состоится бой Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера. Победитель этого поединка станет следующим соперником Александра Усика, который тоже приедет на поединок.

Напомним, что 7 июля прошлого года Стивенсон победил по единогласному решению судей немца Артема Арутюняна – 119-109, 118-110, 116-112. Шакур провел успешную защиту чемпионского титула. Как раз после этой победы американец обратился к Василию Ломаченко, выйдя в ринг в футболке с изображением украинского боксера.

За спиной Шакура все победные 22 боя (10 – нокаутом).