Имеют серьезные достижения в спорте, но не в боксе: что известно и где живут сыновья Усика
- Сыновья Александра Усика, Кирилл и Михаил, проживают в Испании, где занимаются дзюдо в Марбелье, и уже достигли первых успехов в этом спорте.
- Семья Усика разделена из-за войны в Украине; Кирилл и Михаил живут с родителями матери в Испании, тогда как дочери остаются в Украине.
- Сыновья поддерживают Усика во время его тренировок в Испании, где он готовится к бою с Даниэлем Дюбуа, что состоится 19 июля.
- Усик рассказал, как врачи ошибочно считали, что их сын Кирилл не выживет, но ситуацию удалось спасти благодаря вмешательству боксера.
Уже 19 июля Александра Усика ждет сложный реванш против Даниэля Дюбуа на арене "Уэмбли" (Лондон, Великобритания). Накануне и непосредственно во время второй битвы главной поддержкой Усика будет его большая семья.
В частности этой поддержкой будут сыновья украинского боксера – Кирилл и Михаил. 24 Канал рассказывает о сыновьях Александра Усика, их увлечения и где сейчас живут.
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Каким видом спорта занимаются сыновья Усика?
Кирилл и Михаил не первые дети в семье украинского боксера. В 2010-м году Александр и Екатерина Усик впервые стали родителями, когда на свет родилась их дочь Елизавета. Ребята же пополнили семью в 2013-м и 2015-м годах. Кирилл старше Михаила.
Уже в своих юных годах оба сына Усика активно занимаются профессиональным спортом. Кирилл и Михаил занимаются дзюдо в академии в Марбелье, где главным тренером является украинец Иван Васильчук.
Александр Усик лично был гостем академии, в которой занимаются его сыновья. Боксеры приезжал туда после первой победы над Тайсоном Фьюри (май 2024-го). Тогда Усик победил британца и стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999-го года после Леннокса Льюиса.
Усик приехал в академию Ивана Васильчука: смотрите видео
Кирилл и Михаил уже имеют первые серьезные достижения в дзюдо. К примеру, сыновья боксера уже одновременно завоевали золотые медали на соревнованиях.
Также Усик и его жена Екатерина приезжают на соревнования своих сыновей.
Семья Усика на соревнованиях сыновей / Скриншоты из инстаграма Екатерины
Где живут Кирилл и Михаил Усик?
Полномасштабная война в Украине, которую развязала Россия, разделила семью боксера на две страны. Кирилл и Михаил вместе с родителями матери живут в Испании. Зато дочери боксера Елизавета и Мария остаются жить в Украине.
В интервью Славе Демину Екатерина Усика рассказывала, что еще в первый год полномасштабной войны хотела вместе с мужем забрать сыновей обратно в Украину, но из-за беременности Марией отложили это решение.
Мы с Саней постоянно: "Забираем, забираем". А потом я забеременела Машей. Мы хотели забрать. Саня тоже очень страдал, потому что семья должна быть вместе. А как вместе? Я здесь одна. Да, у меня есть няня с 10-ти до 20-ти, а потом ночью я сама. Мне не хватает одной ресурса. Мои родители - я не хочу, чтобы они тут были, когда тут все "х*рачит" над тобой, и ребята тоже. Они уехали. Тяжело. Телефон - спасение, но не дает физической близости,
– рассказывала Екатерина Усик.
В Испании Кирилл и Михаил уже выучили испанский и английский языки.
Как ребята впервые встретились с младшей сестрой?
Екатерина тогда рассказывала, что ребята еще не видели свою младшую сестру. Только в апреле 2024-го Кирилл и Михаил увидели свою сестру Марию. Их встреча была теплой. Отметим, что Кирилл еще раньше приезжал в Украину и виделся с маленькой сестрой. Зато для Михаила это была первая встреча
Ребята обняли сестренку и что-то показывали ей на телефоне.
Первая встреча сыновей Усика с младшей сестрой / Скриншот из инстаграма Екатерины
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Как сыновья поддерживали Усика в тренировочном лагере?
Александр Усик готовился к реваншу против Даниэля Дюбуа в Испании, где как раз с 2022 года живут его сыновья. Это стало прекрасной возможностью для Кирилла и Михаила, которые посетили тренировочный лагерь своего папы. Ребята даже вышли в ринг, но забавно поспарринговали, отнюдь, не по правилам бокса. В ход пошли навыки дзюдо.
Сыновья Усик в его тренировочном лагере: смотрите видео
Как Усик мог потерять сына?
В интервью все тому же Славе Демину семья боксера откровенно рассказала историю, как могла потерять сына Кирилла. Врачи заверили супругов, что их ребенок мертв. Однако украинский боксер сконтактировался с высшими чинами медицины, с которым провел жесткий мужской разговор.
У Екатерины было кровотечение. Врачи тогда отнеслись к делу несерьезно. Мне сказали, что мой ребенок мертв. Я сразу начал набирать людей из высоких чинов медицины. Я всем тогда сказал, если ребенка не спасете, я вас умножу на ноль. К счастью, теперь мы имеем такого замечательного сына, как Кирилл Александрович,
– сказал Усик.
Уже 19 июля семья Усик будет горячо поддерживать отца в реванше с Дюбуа. На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Если Александр победит, то посвятит звание "абсолюта" младшей дочери Марии, ведь все остальные дети имеют памятные победные подарки от отца.