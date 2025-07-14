Имеют серьезные достижения в спорте, но не в боксе: что известно и где живут сыновья Усика

Уже 19 июля Александра Усика ждет сложный реванш против Даниэля Дюбуа на арене "Уэмбли" (Лондон, Великобритания). Накануне и непосредственно во время второй битвы главной поддержкой Усика будет его большая семья.

В частности этой поддержкой будут сыновья украинского боксера – Кирилл и Михаил. 24 Канал рассказывает о сыновьях Александра Усика, их увлечения и где сейчас живут.

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Каким видом спорта занимаются сыновья Усика?

Кирилл и Михаил не первые дети в семье украинского боксера. В 2010-м году Александр и Екатерина Усик впервые стали родителями, когда на свет родилась их дочь Елизавета. Ребята же пополнили семью в 2013-м и 2015-м годах. Кирилл старше Михаила.

Уже в своих юных годах оба сына Усика активно занимаются профессиональным спортом. Кирилл и Михаил занимаются дзюдо в академии в Марбелье, где главным тренером является украинец Иван Васильчук.

Александр Усик лично был гостем академии, в которой занимаются его сыновья. Боксеры приезжал туда после первой победы над Тайсоном Фьюри (май 2024-го). Тогда Усик победил британца и стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999-го года после Леннокса Льюиса.

Усик приехал в академию Ивана Васильчука: смотрите видео

Кирилл и Михаил уже имеют первые серьезные достижения в дзюдо. К примеру, сыновья боксера уже одновременно завоевали золотые медали на соревнованиях.

Также Усик и его жена Екатерина приезжают на соревнования своих сыновей.

Семья Усика на соревнованиях сыновей / Скриншоты из инстаграма Екатерины

Где живут Кирилл и Михаил Усик?

Полномасштабная война в Украине, которую развязала Россия, разделила семью боксера на две страны. Кирилл и Михаил вместе с родителями матери живут в Испании. Зато дочери боксера Елизавета и Мария остаются жить в Украине.

В интервью Славе Демину Екатерина Усика рассказывала, что еще в первый год полномасштабной войны хотела вместе с мужем забрать сыновей обратно в Украину, но из-за беременности Марией отложили это решение.

Мы с Саней постоянно: "Забираем, забираем". А потом я забеременела Машей. Мы хотели забрать. Саня тоже очень страдал, потому что семья должна быть вместе. А как вместе? Я здесь одна. Да, у меня есть няня с 10-ти до 20-ти, а потом ночью я сама. Мне не хватает одной ресурса. Мои родители - я не хочу, чтобы они тут были, когда тут все "х*рачит" над тобой, и ребята тоже. Они уехали. Тяжело. Телефон - спасение, но не дает физической близости,

– рассказывала Екатерина Усик.

В Испании Кирилл и Михаил уже выучили испанский и английский языки.

Как ребята впервые встретились с младшей сестрой?

Екатерина тогда рассказывала, что ребята еще не видели свою младшую сестру. Только в апреле 2024-го Кирилл и Михаил увидели свою сестру Марию. Их встреча была теплой. Отметим, что Кирилл еще раньше приезжал в Украину и виделся с маленькой сестрой. Зато для Михаила это была первая встреча

Ребята обняли сестренку и что-то показывали ей на телефоне.



Первая встреча сыновей Усика с младшей сестрой / Скриншот из инстаграма Екатерины

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Как сыновья поддерживали Усика в тренировочном лагере?

Александр Усик готовился к реваншу против Даниэля Дюбуа в Испании, где как раз с 2022 года живут его сыновья. Это стало прекрасной возможностью для Кирилла и Михаила, которые посетили тренировочный лагерь своего папы. Ребята даже вышли в ринг, но забавно поспарринговали, отнюдь, не по правилам бокса. В ход пошли навыки дзюдо.

Сыновья Усик в его тренировочном лагере: смотрите видео

Как Усик мог потерять сына?

В интервью все тому же Славе Демину семья боксера откровенно рассказала историю, как могла потерять сына Кирилла. Врачи заверили супругов, что их ребенок мертв. Однако украинский боксер сконтактировался с высшими чинами медицины, с которым провел жесткий мужской разговор.

У Екатерины было кровотечение. Врачи тогда отнеслись к делу несерьезно. Мне сказали, что мой ребенок мертв. Я сразу начал набирать людей из высоких чинов медицины. Я всем тогда сказал, если ребенка не спасете, я вас умножу на ноль. К счастью, теперь мы имеем такого замечательного сына, как Кирилл Александрович,

– сказал Усик.

Уже 19 июля семья Усик будет горячо поддерживать отца в реванше с Дюбуа. На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Если Александр победит, то посвятит звание "абсолюта" младшей дочери Марии, ведь все остальные дети имеют памятные победные подарки от отца.