Сколько лет сыновьям Кличко

Дети бывшего украинского боксера Виталия Кличко и его бывшей супруги, певицы Натальи Егоровой, редко появляются на публике и стараются сохранять конфиденциальность. Пара прожила вместе более 25 лет, с 1996 по 2022 год.

В то же время в интервью программе "Тур по звездам" он поделился некоторыми подробностями о своих трех детях. Все они родились за границей и значительную часть жизни провели там, где сейчас также живут и учатся.

Старший сын Виталия Кличко

Старшему сыну экс-боксера Егору-Даниэлю сейчас 26 лет (родился в 2000 году). Парень выбрал для себя экономическое направление. Он успешно закончил престижную Лондонскую школу экономики и политических наук, а сейчас продолжает обучение в одном из лондонских университетов, где изучает бизнес-менеджмент.

Виталий Кличко со старшим сыном / Фото из инстаграма экс-боксера

Младший сын Кличко

Самому младшему сыну, Максиму-Александру, сейчас 21 год (родился в 2005 году). Парень получал среднее образование в частной школе Великобритании, а сейчас учится в США.

Максим стал единственным из детей Кличко, кто всерьез связал свою жизнь со спортом. Однако вместо бокса юноша выбрал баскетбол, он профессионально играет на позиции центрового и уже успел выступить за сборную Украины. Младший сын стал самым высоким членом известной семьи: его рост составляет 2 метра 16 сантиметров, что позволило ему превзойти даже своего отца-боксера.

Максим Кличко / Фото из инстаграма младшего сына Виталия Кличко

Дочь бывшего боксера

23-летняя дочь Кличко Елизавета-Виктория (родилась в 2002 году) получала высшее образование в Нидерландах.

Елизавета-Виктория с мамой и братьями / Фото из инстаграма Натальи Егоровой

Девушка училась на факультете психологии в Амстердамском университете.