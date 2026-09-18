Как и многие дети известных спортсменов, они в свое время были ограждены от чрезмерного внимания общественности. В то же время 24 Канал расскажет, что известно о старшем сыне Кличко.

Престижное образование в Лондоне и закрытый образ жизни

Старший сын экс-боксера Егор-Даниэль Кличко, которому исполнилось 26 лет, выбрал для себя путь, далекий от профессионального спорта и публичности. Несмотря на громкую фамилию, первенец легендарного чемпиона ведет закрытый образ жизни, однако наконец достиг важной образовательной вершины в Европе.

В конце 2024 года Егор-Даниэль закончил обучение в известной Лондонской школе экономики и политических наук (LSE), где получил специальность в сфере бизнеса и менеджмента. Сейчас молодой человек продолжает жить и работать в Европе.

Он практически не появляется в медиапространстве и не дает интервью. Увидеть, как выглядит взрослый сын известного боксера, поклонники могут разве что на редких фотографиях с семейных праздников, которые публикует в соцсетях его мать.

Дети Виталия Кличко и Натальи Егоровой / Фото из инстаграма Натальи Егоровой

Политические амбиции: от семейных шуток до строгих советов отца

Несмотря на экономические и политические знания сына, Кличко публично признался в комментарии, что категорически предостерегает детей от политической карьеры. Он высказался прямолинейно, назвав политику "большим озером с дерьмом" и грязной сферой.

В то же время в отношениях отца и сына есть место для юмора на эту тему. Так, в 2020 году Кличко в шутку рассказывал в соцсетях о "подарке" от старшего сына на день рождения – тогда Егор-Даниэль заявил отцу, что планирует баллотироваться в мэры Киева.