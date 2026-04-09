Фьюри руганью ответил на желание Усика провести трилогию

Перед боем-возвращением на ринг Тайсона Фьюри спросили, как он реагирует на желание Александра Усика завершить профи-карьеру трилогией с "Цыганским королем". Вежливого ответа не получилось.

Фьюри сейчас сосредоточен на противостоянии с Арсланбеком Махмудовым, которое состоится 11 апреля в Лондоне на арене "Тоттенхэм Хотспуг Стэдиум". Однако в интервью журналу The Ring британец дал понять, что в его будущем есть место для интриги.

Смотрите также Усик назвал три боя, которые проведет до завершения карьеры

Хочет ли Фьюри проводить еще один бой с Александром Усиком?

Журналист спросил Тайсона, имеет ли тот что сказать Александру Усику относительно вероятного третьего боя между боксерами.

Вопрос вызвал у Фьюри улыбку. Он пошутил, что предвидел такое развитие событий.

Люди скажут, что я как Нострадамус. Скоро так и будет, правда? Что я скажу? Да пусть он идет на***. Вот что я скажу,

– хамовито выдал "Цыганский король".

Несмотря на такой выпад в сторону украинца, Фьюри перешел на значительно более спокойный тон, когда речь пошла о сотрудничестве между Усиком и Энтони Джошуа. Тайсон пожелал своим оппонентам в хевивейте успеха, признав, что работа в паре с другим боксером в свое время помогла и ему, поэтому "каждый имеет на это право".

Какие планы до завершения карьеры имеет Александр Усик?