Фьюри руганью ответил на желание Усика провести трилогию
- Тайсон Фьюри грубо ответил на желание Александра Усика провести трилогию боев с ним.
- Фьюри сосредоточен на бою с Арсланбеком Махмудовым, но выразил поддержку сотрудничеству Усика с Энтони Джошуа.
Перед боем-возвращением на ринг Тайсона Фьюри спросили, как он реагирует на желание Александра Усика завершить профи-карьеру трилогией с "Цыганским королем". Вежливого ответа не получилось.
Фьюри сейчас сосредоточен на противостоянии с Арсланбеком Махмудовым, которое состоится 11 апреля в Лондоне на арене "Тоттенхэм Хотспуг Стэдиум". Однако в интервью журналу The Ring британец дал понять, что в его будущем есть место для интриги.
Смотрите также Усик назвал три боя, которые проведет до завершения карьеры
Хочет ли Фьюри проводить еще один бой с Александром Усиком?
Журналист спросил Тайсона, имеет ли тот что сказать Александру Усику относительно вероятного третьего боя между боксерами.
Вопрос вызвал у Фьюри улыбку. Он пошутил, что предвидел такое развитие событий.
Люди скажут, что я как Нострадамус. Скоро так и будет, правда? Что я скажу? Да пусть он идет на***. Вот что я скажу,
– хамовито выдал "Цыганский король".
Несмотря на такой выпад в сторону украинца, Фьюри перешел на значительно более спокойный тон, когда речь пошла о сотрудничестве между Усиком и Энтони Джошуа. Тайсон пожелал своим оппонентам в хевивейте успеха, признав, что работа в паре с другим боксером в свое время помогла и ему, поэтому "каждый имеет на это право".
Какие планы до завершения карьеры имеет Александр Усик?
- Как пишет Source of Boxing, украинский чемпион в хевивейте планирует повесить перчатки на гвоздь после трех поединков.
- Первый должен состояться 23 мая 2026 года в египетской Гизе. Соперником станет кикбоксер из Нидерландов Рико Верховен.
- Второй бой Александр может провести против победителя поединка Даниэля Дюбуа и Фабио Уордли за пояс WBO, который 9 мая будет принимать Манчестер.
- Заключительный третий бой – это трилогия с Тайсоном Фьюри, которая должна стать, по словам Усика, "последним танцем".