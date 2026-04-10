"Такого еще никто не делал": Фьюри обнаружил у себя рекорд благодаря искусственному интеллекту

11 апреля Тайсон Фьюри вернется на ринг боем с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Поединок будет принимать "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в Лондоне – и с этим у британца связаны несколько интересных находок, озвученных во время пресс-конференции.

Фьюри оказался активным пользователем искусственного интеллекта. А также продемонстрировал чувство юмора и осведомленность в английском футболе, пишет BBC.

Какой мировой рекорд приписал себе Тайсон Фьюри?

Фьюри, от которого журналисты всегда ожидают одиозного поведения и громких заявлений, порадовал прессу размышлениями о том, что именно он в боксе – наиболее прибыльный боец.

Рано или поздно всем этим чемпионам в алфавитном порядке придется драться со мной. Их будут преследовать и уничтожать. С кем им надо выходить в ринг, чтобы заработать? Это я здесь money man,

– хвастался Фьюри.

Тайсон убежден, что до конца года владельцы поясов будут умолять его на коленях согласиться на поединок. Ведь он, оказывается, единственный боксер, кто проведет уже шестой подряд бой на стадионах – по крайней мере, если верить chatGPT, с которым Фьюри общался относительно такого своеобразного рекорда.

Британец также отметил, что не дрался дома с декабря 2022 года, проводя поединки в Саудовской Аравии. Поэтому возвращение должно стать особенным.

Надеюсь, что буду биться лучше, чем играет Тоттенхэм, потому что они в последнее время полный мусор,

– рубанул Фьюри.

Что будет делать Фьюри после боя с Махмудовым?