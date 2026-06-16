37-летний Фьюри сообщил, что у него есть несколько вариантов развития событий на предстоящий бой, которые он может реализовать. Об этом сообщает Boxing Scene.

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Фьюри хочет сразиться с Кабаелом

"Цыганский король" не скрывает, что намерен воспользоваться высокой позицией в рейтинге WBC и в третий раз стать чемпионом мира по версии этой организации.

Он сказал, что готов провести бой с временным чемпионом WBC в супертяжелом весе Агитом Кабаелом на стадионе "Уэмбли" в Англии. Это произойдет в том случае, если Усик откажется драться против немца.

Трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе и Агит Кабаел, этот великий разрушитель, которого я знаю еще с юных лет и которому я помогал с продвижением, менеджментом и всем остальным. Это было бы замечательно,

– сказал британец.

Реален ли бой Фьюри и Кабаела

33-летний Кабаел с февраля 2025 года является официальным претендентом на титул WBC, который удерживает Усик. После того, как 39-летний украинец в мае победил Рико Верховена, Всемирный боксерский совет обязал Усика провести защиту титула против немецкого спортсмена.

Если Александр откажется от поединка, то рискует потерять звание чемпиона мира по линии WBC. В таком случае титул может перейти к Кабаелу или же организация объявит о бое за вакантный пояс.

Добавим, что Кабаел, рекорд которого на профессиональном ринге составляет 27 побед и ноль поражений, накануне заявил, что команда представителя Украины до сих пор не прояснила, состоится ли бой. Агит отметил, что у Усика есть две недели, чтобы договориться о предстоящем поединке.