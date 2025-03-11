"Скучали по мне": Фьюри намекнул на возможное возвращение в бокс
Тайсон Фьюри в начале января этого года обратился к фанатам с коротким сообщением. "Цыганский король" принял решение завершить боксерскую карьеру.
После чего британец долгое время не появлялся в социальной сети. Однако недавно Фьюри опубликовал видео в инстаграме, намекнув на возможное возвращение в ринг, сообщает 24 канал.
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Загадочный месседж Фьюри
На видео Тайсон Фьюри с флагом Англии выходит на легендарный стадион в Манчестере "Олд Траффорд". "Цыганский король" коротко подписал публикацию, что вызвало бурное обсуждение в сети.
Скучали по мне? Театр мечты. 2025,
– написал Фьюри.
Болельщики предполагают, что таким образом британец намекнул на возвращение в бокс. Фанаты ожидают, что "Цыганский король" будет драться против Энтони Джошуа.
Напомним, что Тайсон Фьюри в последнем поединке дрался против Александра Усика в прошлом году. "Цыганский король" потерпел поражение единогласным решением судей.