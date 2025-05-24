Я ушел на пенсию, – Фьюри опроверг слухи о возможном возвращении

Тайсон Фьюри в 2024 году дважды проиграл Александру Усику. После второго боя "Цыганский король" объявил о завершении боксерской карьеры.

Однако в последнее время начали появляться слухи о возвращении британца в профи-ринг. Однако Тайсон Фьюри опроверг информацию о возможном возвращении в бокс, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм экс-боксера.

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Фьюри остается на пенсии

Тайсон Фьюри заявил, что он постоянно слышит о своем возможном возвращении в ринг. Однако "Цыганский король" не понимает зачем ему снова драться, ведь он за свою карьеру получил немало чемпионских поясов.

По словам Фьюри, он доволен тем, что сделал и чего достиг. Тайсон отметил, что он не торопится возвращаться в бокс, ведь зачем ему получать по лицу, а также ему не ради чего снова драться.

Я ушел на пенсию и остаюсь на пенсии. Мне никому ничего доказывать и некуда возвращаться. Пусть Бог благословит вас всех.

– сказал Фьюри.

Напомним, что в прошлом году Тайсон Фьюри дважды проиграл Александру Усику. Первый бой состоялся в мае – победа украинца раздельным решением судей, а второй поединок в декабре – единогласное решение.

Ранее сообщали, что Джон Фьюри, отец Тайсона, назвал срок для возвращения "Цыганского короля" на ринг.