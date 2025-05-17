В начале 2025-го года Тайсон Фьюри в очередной раз ушел на пенсию. Однако в боксерском сообществе не поверили, что британец окончательно покинул профессиональный ринг.

Вот это да Менеджер Фьюри назвал неожиданного соперника, который может вернуть Тайсона в ринг

Очередная тренировка Тайсона

"Цыганскому королю" приписывают британскую битву против Энтони Джошуа. Если раньше представители команды Тайсона уверяли, что только большие деньги вернут его в ринг. То теперь сам Фьюри подогревает интерес к своей персоне и вероятному камбэку.

Тайсон делится контентом с тренировок и уже даже провел 12-раундовый поединок. Теперь британец выложил видео в в Инстаграме, как лупит боксерскую грушу, а в сторис поделился коротким видео с пробежки, сообщает 24 Канал.

Видео с тренировки Фьюри

Отметим, что Тайсон закончил в очередной раз карьеру после дебютных поражений в профессионалах от Усика в 2024-м. Сейчас за спиной 36-летнего Фьюри 34 победы (24 – нокаутом) при 2-х поражениях и стольких же мировых в 37-ми боях.

В то же время Усик размышляет над трилогией с Фьюри, которая может стать красивой точкой в успешной карьере до сих пор непобедимого украинца. Менеджер "Цыганского короля" Спенсер Браун тоже заявлял, что бой против Усика может вернуть в ринг Тайсона.