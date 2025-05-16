Сейчас Тайсон Фьюри наслаждается заслуженной пенсией. В то же время бывший британский боксер не забывает о тренировках и боксе.

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Кто вернет Фьюри на ринг

Недавно Тайсон выложил фото после после 12-раундового спарринга. Также Фьюри приобрел новые боксерские перчатки и шорты. Это все намекает на вероятное возвращение британца в профи-ринг.

Менеджер "Цыганского короля" Спенсер Браун назвал боксера, какой соперник может вернуть Фьюри в ринг, сообщает 24 Канал со ссылкой на Talksport. И речь не шла об Энтони Джошуа, которому активно приписывают поединок с Тайсоном.

Он ушел на пенсию, но с Тайсоном никогда не знаешь на сто процентов. Фьюри загадочный, не так ли? Он говорит всякие глупости, без него уже не так весело. Сейчас он просто наслаждается жизнью и отдыхает. Если он придет в норму, то возможно вы его снова увидите. Он хотел бы снова боксировать с Усиком. Конечно, это требует много денег, но так, он хотел бы,

– заявил Браун.

Интересно, что именно поражение от Усика в 2024-м заставили Тайсона в очередной раз уйти на пенсию. В то же время Александр рассматривает кандидатуру Фьюри и трилогию с ним, как прощальный бой в своей успешной карьере.

Сейчас в статистике 36-летнего Фьюри 37 боев – 34 победы (24 – нокаутом) при 2-х поражениях и ничьей с Деонтеем Уайлдером. Зато Усик 19 июля 2025 года проведет реванш с Даниэлем Дюбуа на лондонском стадионе "Уэмбли". Вероятно, это будет предпоследний бой в карьере непобедимого украинца, на кону которого будет стоять звание "абсолюта" хевивейта.