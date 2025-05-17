На початку 2025-го року Тайсон Ф'юрі вчергове пішов на пенсію. Однак у боксерській спільноті не повірили, що британець остаточно покинув професійний ринг.

Оце так Менеджер Ф'юрі назвав несподіваного суперника, який може повернути Тайсона у ринг

Чергове тренування Тайсона

"Циганському королю" приписують британську битву проти Ентоні Джошуа. Якщо раніше представники команди Тайсона запевняли, що лише великі гроші повернуть його у ринг. То тепер сам Ф'юрі підігріває інтерес до своєї персони та ймовірного камбеку.

Тайсон ділиться контентом із тренувань та вже навіть провів 12-раундовий поєдинок. Тепер британець виклав відео в інстаграмі, як лупцює боксерську грушу, а у сторіс поділився коротким відео із пробіжки, повідомляє 24 Канал.

Відео із тренування Ф'юрі

Відзначимо, що Тайсон закінчив вкотре кар'єру після дебютних поразок у професіоналах від Усика у 2024-му. Наразі за спиною 36-річного Ф'юрі 34 перемоги (24 – нокаутом) при 2-х поразках та стількох же мирових у 37-ми боях.

Водночас Усик роздумує над трилогією із Ф'юрі, яка може стати красивою крапкою в успішній кар'єрі досі непереможного українця. Менеджер "Циганського короля" Спенсер Браун теж заявляв, що бій проти Усика може повернути у ринг Тайсона.