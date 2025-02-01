Фьюри впервые обратился к фанам после завершения карьеры: что сказал "Цыганский король"

Тайсон Фьюри в начале января обратился к болельщикам и объявил о завершении карьеры. После этого "Цыганский король" не появлялся в социальных сетях.

Однако впоследствии британский экс-боксер впервые обратился к поклонникам. Однако многие фанаты разочаровались, ведь ждали его возвращения в ринг, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Обращение Фьюри

Тайсон Фьюри записал коротенькое видео, в котором фанаты хотели услышать, что британец возвращается в бокс. Но "Цыганский король" лишь прорекламировал журнал The Ring, который недавно приобрел Туриль Аль аш-Шейх.

Всем привет, Тайсон Фьюри здесь. Оформляйте подписку на журнал The Ring и получите шанс выиграть Mercedes SL55. Удачи всем, да хранит вас Бог,

– сказал Фьюри.

Отметим, что ранее Тайсон Фьюри назвал условие при котором возобновит выступления в боксе. "Цыганский король" хочет получить 500 миллионов фунтов стерлингов за проведение следующего поединка.

Также некоторые эксперты считают, что британец может вернуться по другой причине. Если ему станет скучно, то вполне возможно бывший чемпион мира осуществит камбэк.

Напомним, что последний раз Тайсон Фьюри дрался против Александра Усика 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде. Бой завершился победой украинского чемпиона единогласным решением судей.