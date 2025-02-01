Проте згодом британський ексбоксер вперше звернувся до шанувальників. Однак чимало фанатів розчарувались, адже чекали на його повернення у ринг, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Звернення Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі записав коротеньке відео, у якому фанати хотіли почути, що британець повертається у бокс. Але "Циганський король" лише прорекламував журнал The Ring, який нещодавно придбав Туріль Аль аш-Шейх.

Всім привіт, Тайсон Ф'юрі тут. Оформляйте підписку на журнал The Ring та отримайте шанс виграти Mercedes SL55. Успіхів усім, нехай береже вас Богу,

– сказав Ф'юрі.

Зазначимо, що раніше Тайсон Ф'юрі назвав умову за якої відновить виступи у боксі. "Циганський король" хоче отримати 500 мільйонів фунтів стерлінгів за проведення наступного поєдинку.

Також дехто з експертів вважає, що британець може повернутись з іншою причини. Якщо йому стане нудно, то цілком можливо колишній чемпіон світу здійснить камбек.

Нагадаємо, що востаннє Тайсон Ф'юрі бився проти Олександра Усика 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді. Бій завершився перемогою українського чемпіона одноголосним рішенням суддів.