И это не деньги: промоутер Фьюри назвал сенсационный фактор, который может вернуть Тайсона в ринг

Очень много слухов крутится вокруг вероятного возвращения в ринг Тайсона Фьюри. Промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен в очередной раз прокомментировал будущее Тайсона в боксе.

Фрэнк Форрен разрушил все слухи о возобновлении карьеры Тайсона Фьюри в ближайшее время. Промоутер рассказал, что уже несколько раз разговаривал с "Цыганским королем" после его очередного решения попрощаться с профессиональным спортом, пишет 24 Канал со ссылкой на DAZN.

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Тайсон не поведется на большие деньги

Однако во время разговора мужчины не затрагивали тему бокса и возможное возвращение в ринг Тайсона. Промоутер британца рассказал, что никакие большие деньги не убедят Фьюри вернуться на профи-ринг.

Если он это сделает, то это должен быть его собственный выбор. Он очень состоятельный человек, заработал серьезные деньги. Если он снова будет драться, то только через свое бойцовское сердце. Для меня это главный вопрос – сможет ли он отойти от спорта? Он говорит, что да,

– заявил Уоррен.

Фрэнк добавил, что Тайсон находится в хорошем состоянии и наслаждается отдыхом. Уоррен не скрывает эмоций радости от нынешней жизни уже экс-боксера, который ушел на заслуженную пенсию.

Правда, это уже не впервые Фьюри заканчивает с боксом. Поэтому многие не верят, что нынешнее решение Тайсона будет окончательным. Бывший соперник Александра Усика так и не дождался британской битвы против Энтони Джошуа, которому, похоже, уже нашли нового соперника. Им должен стать Мартин Баколе, который очень много говорит о победе над Усиком в возможном поединке.