Сетью распространилась информация, что ЭйДжей первый бой в 2025 году проведет с известным конголезским супертяжеловесом. Следующим соперником бывшего чемпиона мира будет Мартин Баколе, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Стороны почти завершили переговоры

Промоутер Бен Шалом сообщил, что переговоры между командами боксеров продвигаются успешно и почти дошли до завершения. Спортивный функционер отметил, что Джошуа и Баколе уже достигли соглашения о месте проведения боя.

Шалом подчеркнул, что боксерский мир вскоре узнает обо всех деталях поединка между Энтони Джошуа и Мартином Баколе. Промоутер конголезца рассказал, что бой состоится в Демократической республике Конго.

Баколе также подтвердил слова своего промоутера. Мартин признался, что уже начал подготовку к противостоянию с Энтони Джошуа.

Джошуа вернется. Тем более, что его ждет мегафайт в Африке. Я упорно готовлюсь к этому ивенту. Это будет очень большой бой. Думаю, он состоится в Конго. Они хотят провести этот бой летом в Африке. Бой все ближе и ближе. Уверен, я его получу,

– сказал Баколе.

Отметим, что ранее ЭйДжей намеревался драться с Тайсоном Фьюри. Однако "Цыганский король" в начале января 2025 года объявил о завершении карьеры.

Напомним, что Энтони Джошуа в последний раз дрался против Даниэля Дюбуа в сентябре 2024 года. Британский супертяжеловес потерпел сокрушительное поражение от "Динамита" в пятом раунде.

Мартин Баколе также появлялся в ринге в прошлом году, но в августе. Тогда конголезский боксер одержал великолепную победу, нокаутировав американца Джареда Андерсона.