Мережею поширилась інформація, що ЕйДжей перший бій у 2025 році проведе з відомим конголезьким супертяжем. Наступним суперником колишнього чемпіона світу буде Мартін Баколе, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Сторони майже завершили перемовини

Промоутер Бен Шалом повідомив, що перемовини між командами боксерів просуваються успішно та майже дійшли до завершення. Спортивний функціонер зазначив, що Джошуа та Баколе вже досягли угоди щодо місця проведення бою.

Шалом підкреслив, що боксерський світ незабаром дізнається про всі деталі поєдинку між Ентоні Джошуа та Мартіном Баколе. Промоутер конголезця розповів, що бій відбудеться в Демократичній республіці Конго.

Баколе також підтвердив слова свого промоутера. Мартін зізнався, що вже розпочав підготовку до протистояння з Ентоні Джошуа.

Джошуа повернеться. Тим більше, що на нього чекає мегафайт в Африці. Я наполегливо готуюсь до цього івенту. Це буде дуже великий бій. Думаю, він відбудеться в Конго. Вони хочуть провести цей бій влітку в Африці. Бій все ближче і ближче. Упевнений, я його отримаю,

– сказав Баколе.

Зазначимо, що раніше ЕйДжей мав наміри битись із Тайсоном Ф'юрі. Однак "Циганський король" на початку січня 2025 року оголосив про завершення кар'єри.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа востаннє бився проти Даніеля Дюбуа у вересні 2024 року. Британський супертяж зазнав нищівної поразки від "Динаміта" у п'ятому раунді.

Мартін Баколе також з'являвся у рингу торік, але у серпні. Тоді конголезький боксер здобув чудову перемогу, нокаутувавши американця Джареда Андерсона.