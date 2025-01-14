"Никогда не верьте": Дюбуа отреагировал на завершение карьеры Фьюри

Тайсон Фьюри 13 января обратился к своим фанатам с коротким сообщением. "Цыганский король" объявил о завершении боксерской карьеры.

Второе поражение от Александра Усика стало одним из главных факторов решения британского боксера завершить выступления. Теперь Фьюри будет наслаждаться обычной жизнью.

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Дюбуа не верит Фьюри

Даниэль Дюбуа прокомментировал решение Тайсона Фьюри завершить боксерскую карьеру, сообщает 24 канал со ссылкой на The Stomping Ground.

"Динамит" призвал не верить словам "Цыганского короля", ведь он может вернуться.

Никогда не верьте тому, что говорит Фьюри. Он может вернуться и провести бой с кем-то. Ты никогда не знаешь наверняка,

– сказал Дюбуа.

Также чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе заявил, что он разочаруется, если бой Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри не состоится. Даниэль Дюбуа отметил, что этот поединок ждали несколько лет назад.

Напомним, что ранее в 2022 году Тайсон Фьюри уже объявлял о завершении карьеры. Однако "Цыганский король" все-таки вернулся в ринг для поединка против Дерека Чисоры.