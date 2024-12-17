Собираюсь покончить с ним, – Фьюри пригрозил поставить "крест" на карьере Усика

Тайсон Фьюри уже прибыл в Саудовскую Аравию, где 21 декабря попытается взять реванш у Александра Усика. Британский боксер рассказал, в какой форме находится перед боем и сделал громкое обещание.

"Цыганский король" выдал очередное яркое заявление относительно реванша против Александра Усика. Если раньше британец говорил о нокауте для украинца, то теперь угрозы Фьюри вышли на новый уровень, пишет 24 Канал со ссылкой на Frank Warren's Queensberry Promotions.

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Громкое заявление Фьюри о карьере Усика

Тайсон заверил, что находится в хорошей форме перед реваншем. "Цыганский король" заявил, что этот реванш станет последним поединком в карьере Александра Усика.

Но я ни, я очень далек от этого. Чувствую себя очень хорошо и не могу дождаться боя в субботу вечером. Я собираюсь покончить с ним, завершить его карьеру. Вы больше никогда не услышите об Александре после этого боя,

– сказал Фьюри.

Интересно, что Усик довольно спокойно относится ко всем этим громким заявлениям Тайсона. Александр заверил, что британец рассказывает исключительно о своих мечтах, которые не воплотятся в реальную жизнь. Ведь до мая этого года Тайсон выделился целой горой громких слов и в итоге проиграл Усику по раздельному решению судей.

Уже 21 декабря (в Украине в ночь на 22-е декабря) все узнают, сможет ли Фьюри выйти победителем из реванша, или все заявления британца останутся лишь на уровне разговоров. Официальным транслятором поединка Усик – Фьюри будет DAZN. Медиасервису MEGOGO удалось договориться с DAZN по трансляции этого реванша.