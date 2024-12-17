"Циганський король" видав чергову яскраву заяву щодо реваншу проти Олександра Усика. Якщо раніше британець говорив про нокаут для українця, то тепер погрози Ф'юрі вийшли на новий рівень, пише 24 Канал з посиланням на Frank Warren’s Queensberry Promotions.

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Гучна заява Ф'юрі про кар'єру Усика

Тайсон запевнив, що перебуває у хорошій формі перед реваншем. "Циганський король" заявив, що цей реванш стане останнім поєдинком у кар'єрі Олександра Усика.

Але я ні, я дуже далекий від цього. Почуваюся дуже добре і не можу дочекатися бою в суботу ввечері. Я збираюся покінчити з ним, завершити його кар’єру. Ви більше ніколи не почуєте про Олександра після цього бою,

– сказав Ф’юрі.

Цікаво, що Усик доволі спокійно ставиться до усіх цих гучних заяв Тайсона. Олександр запевнив, що британець розповідає винятково про свої мрії, які не втіляться у реальне життя. Адже до травня цього року Тайсон виділився цілою горою гучних слів та у підсумку програв Усику за роздільним рішенням суддів.

Вже 21 грудня (в Україні у ніч на 22-ге грудня) усі дізнаються, чи зможе Ф'юрі вийти переможцем із реваншу, чи усі заяви британця залишаться лише на рівні балачок. Офіційним транслятором поєдинку Усик – Ф'юрі буде DAZN. Медіасервісу MEGOGO вдалось домовитись з DAZN щодо трансляції цього реваншу.