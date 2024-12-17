Промоутер Олександра Усика розповів, що Тайсону Ф'юрі не вдасться відтермінувати реванш із українцем, як це було перед першою зустріччю. Тоді британець за декілька днів до поєдинку отримав серйозне розсічення, яке не дозволило провести довгоочікуваний бій у 17 лютого 2024 року.

Варте уваги "Ти руйнуєш мої плани": у Саудівській Аравії хочуть перемоги Ф'юрі над Усиком заради трилогії

Чому реванш Усик – Ф'юрі неможливо перенести

Тоді перший бій перенесли на весну цього року. У цьому ушкодження Тайсона багато хто вбачав хитрість, аби отримати більше часу на підготовку до зустрічі із Усиком. Але навіть цей додатковий час не врятував британця від поразки за роздільним рішенням суддів.

Красюк запевнив, що цього разу Тайсону вже не вдасться це все повторити та назвав причину, повідомляє 24 Канал із посиланням на Luckypunch.net.

Знаєте, чому Ф'юрі уже точно не зістрибне з реваншу? Він добряче отримав на горіхи від Туркі Аль-Шейха, коли зірвав його плани на перший бій. Навіть якщо у нього буде щось серйозне – він все одно вийде на ринг,

– розповів Красюк.

Нагадаємо, що реванш, як і перший бій, відбудеться в Ер-Ріяді на "Kingdom Arena". В Україні двобій можна буде переглянути у ніч із 21-го на 22-ге грудня завдяки медіасервісу MEGOGO.

У Саудівській Аравії дуже хочуть перемоги Тайсона, аби влаштувати трилогію у протистояннях із Усиком. Про це мріє сам Туркі Аль-Шейх.