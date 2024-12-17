Керівник Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх не приховує свого бажання влаштувати ще й третій бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Однак для втілення цієї мрії у реальність потрібна перемога британця у реванші 21 грудня.

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Усик може завадити трилогії

Зробити це "Циганському королю" буде вкрай складно. Адже Усик серйозно налаштований вдруге поспіль перемогти Тайсона. На тлі цих налаштувань Туркі Аль-Шейх звернувся до українського чемпіона, який може зіпсувати усіх плани саудитів, інформує 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Туркі Аль-Шейх.

Ти руйнуєш мої плани. Я хочу провести третій бій Ф’юрі проти Усика. Хочу влаштувати трилогію,

– сказав Аль-Шейх у бій Усика.

Нагадаємо, що перший бій між боксерами закінчився перемогою Усика за роздільним рішенням суддів.

Цікаво, що сам Тайсон напередодні реваншу теж заїкався за трилогію в історії протистояння проти Усика. Ф'юрі запевняв, що хотів би третьої зустрічі із українцем, якщо йому вдасться тріумфувати у реванші.

Також британець заявляв, що у випадку перемоги над Усиком розгляне варіант із реваншем для Володимира Кличка, якщо той, звісно, таки вирішить повернутись у ринг заради рекорду Джорджа Формана.