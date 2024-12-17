Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх не скрывает своего желания устроить еще и третий бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Однако для воплощения этой мечты в реальность нужна победа британца в реванше 21 декабря.

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Усик может помешать трилогии

Сделать это "Цыганскому королю" будет крайне сложно. Ведь Усик серьезно настроен во второй раз подряд победить Тайсона. На фоне этих настроев Турки Аль-Шейх обратился к украинскому чемпиону, который может испортить все планы саудитов, информирует 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Турки Аль-Шейх.

Ты разрушаешь мои планы. Я хочу провести третий бой Фьюри против Усика. Хочу устроить трилогию,

– сказал Аль-Шейх в бой Усика.

Напомним, что первый бой между боксерами закончился победой Усика по раздельному решению судей.

Интересно, что сам Тайсон накануне реванша тоже заикался за трилогию в истории противостояния против Усика. Фьюри уверял, что хотел бы третьей встречи с украинцем, если ему удастся победить в реванше.

Также британец заявлял, что в случае победы над Усиком рассмотрит вариант с реваншем для Владимира Кличко, если тот, конечно, таки решит вернуться в ринг ради рекорда Джорджа Формана.